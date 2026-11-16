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У Дніпрі внаслідок удару РФ поранено чоловіка, пошкоджено склад кондитерської фабрики та вантажівки

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Унаслідок чергового російського удару по Дніпру поранено 40-річного чоловіка, також пошкоджено склад кондитерської фабрики та вантажні автомобілі, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"40-річний чоловік дістав поранень через черговий ворожий удар по Дніпру. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок удару понівечено склад кондитерської фабрики та вантажівки. На місці влучання вирує пожежа.

Раніше було відомо про 13 постраждалих та одного загиблого внаслідок російських атак на Дніпропетровщині від початку доби понеділка.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #наслідки #атака #постраждалі
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