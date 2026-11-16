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НБУ ввів в обіг монети на честь Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей

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Національний банк України (НБУ) 16 листопада ввів в обіг три нові обігові пам'ятні монети номіналом 10 грн із серії "Ми сильні. Ми разом", присвячені Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областям, повідомив регулятор у понеділок.

"Сьогодні кожна із цих областей, кожна громада, кожен мешканець робить свій внесок у нашу спільну стійкість і боротьбу за незалежність. У цій єдності – наша сила. І саме її ми закарбовуємо в монетах серії "Ми сильні. Ми разом", – зазначив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За даними центробанку, поступово в готівковий обіг буде введено по 2 млн штук кожної з нових монет. Частину тиражу сформовано у спеціально оформлені ролики по 25 монет, тираж кожного такого ролика становить 15 тис. шт.

Монети виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. На їх реверсі зображено стилізовану мапу України з адміністративними межами та виокремленою територією відповідної області.

Нові монети є законними платіжними засобами та прийматимуться за номіналом 10 грн. Нацбанк передаватиме їх банкам та інкасаторським компаніям для подальшої видачі клієнтам.

Ролики з монетами можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб'юторів.

Як повідомлялося, Нацбанк започаткував серію "Ми сильні. Ми разом" у грудні 2025 року, її загальний тираж планувався на рівні 54 млн монет.

До цього в межах серії вже були введені в обіг монети, присвячені Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областям.

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Фінансовий сектор
#монети #нбу
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