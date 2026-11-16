У Мінветеранів пояснили, як працюватиме оновлений пільговий проїзд для ветеранів з 1 липня 2028р

Нові правила пільгового проїзду для ветеранів почнуть діяти з 1 липня 2028 року, повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

"Держава змінює підхід до забезпечення пільгового проїзду для ветеранів й ветеранок. З цією метою Верховна Рада України ухвалила важливий законопроєкт (реєстр. №5651-2), покликаний навести лад у цій сфері: зробити фінансування прозорим і гарантованим із державного бюджету, а головне – усунути підґрунтя для непорозумінь із перевізниками", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що оновленим законом у повному обсязі збережені усі чинні державні гарантії.

Зокрема, для учасників бойових дій (УБД): безоплатний проїзд у міському, приміському та внутрішньообласному транспорті (автобусах, міському електротранспорті, приміських поїздах та водному транспорті); міжобласні поїздки – безоплатно 1 раз на два роки (туди й назад) або зі знижкою 50% 1 раз на рік.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни: безоплатний проїзд міським, приміським та внутрішньообласним транспортом для всіх груп інвалідності; міжобласні поїздки – безоплатно 1 раз на рік (для I та II груп) або зі знижкою 50% 1 раз на два роки (для III групи).

Для супроводжуючих (осіб з інвалідністю I групи): безоплатний проїзд у міському, приміському та внутрішньообласному транспорті; знижка 50% на міжобласний проїзд (1 раз на рік), а також безлімітні поїздки внутрішньообласним міжміським транспортом у період із 1 жовтня по 15 травня.

У відомстві повідомили, що нові правила почнуть діяти з 1 липня 2028 року, а такий перехідний період потрібний, щоб повністю підготувати всю технічну та фінансову систему. До цього часу чинні правила пільгового проїзду залишаються без змін.

Як повідомлялося, 10 листопада Верховна Рада ухвалила закон (законопроєкт №5651-2) про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг. Документ передбачатиме перехід до адресної грошової форми реалізації пільг на проїзд та запровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду.