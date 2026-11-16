Понад 700 шкіл мають у бібліотеках літературу мовами корінних народів України та нацменшин – Міносвіти

Понад 700 шкіл мають у бібліотеках літературу мовами корінних народів України та національних меншин, свідчать результати опитування Міністерства освіти і науки України, яке охопило понад 10 тис. закладів освіти державної та комунальної форм власності.

"189 шкіл повідомили про наявність у своїх бібліотеках літератури мовами корінних народів України, ще 677 закладів – мовами національних меншин… Інформацію про мовний розподіл літератури надали понад 92% опитаних закладів", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зокрема, за результатами опитування, 189 шкіл повідомили про наявність літератури мовами корінних народів України, і загальний обсяг таких фондів становить 72 833 примірники. Найбільше закладів, які мають відповідну літературу, розташовано у Волинській, Дніпропетровській та Закарпатській областях. Водночас найбільші за кількістю примірників фонди зосереджені в Чернівецькій, Черкаській та Волинській областях.

Так, у школах, де представлена література мовами корінних народів України, її середня частка в загальному бібліотечному фонді становить 4,7%.

Крім того, про наявність літератури мовами національних меншин, які проживають в Україні, повідомили 677 шкіл, і загалом ці фонди налічують 921 246 примірників. Найбільше закладів із такою літературою розташовано в Одеській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Ці самі регіони мають і найбільші за обсягом книжкові фонди мовами національних меншин.

Так, у школах, де наявна така література, її середня частка в загальному бібліотечному фонді становить 13,4%.

"Таким чином, фонди літератури мовами корінних народів України та національних меншин суттєво відрізняються як за загальною кількістю примірників, так і за часткою в бібліотечних фондах. Однією з можливих причин є більша кількість етнічних спільнот, які належать до національних меншин України, а отже, й ширше мовне різноманіття відповідних видань. На доступність такої літератури також можуть впливати культурні зв'язки, які представники національних меншин підтримують з іншими країнами", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 128 шкіл повідомили, що мають літературу обох категорій: мовами корінних народів України та національних меншин. Це становить близько 1,8% закладів, які надали інформацію про мовний склад відповідних фондів.