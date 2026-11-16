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Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ, потужність якого становить 6,6 млн тонн на рік – Генштаб

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Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ, потужність якого становить 6,6 млн тонн на рік – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України в ніч на понеділок, 16 листопада, завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ, уразивши установки первинної переробки нафти та комплекс виробництва автомобільних бензинів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, під ураження потрапили установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5 та АТ-6, а також комплекс виробництва автомобільних бензинів. Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

"Ільський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні росії, здатний переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Його продукція використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил рф", – зазначається в повідомленні відомства у телеграм-каналі.

У Генштабі зазначають, що географічне розташування підприємства на півдні Росії має важливе значення для забезпечення російських військових угруповань на фронті та в окупованому Криму, оскільки звідти пальне може постачатися найкоротшим шляхом.

"Виведені з ладу установки первинної переробки і бензиновий комплекс – це менше пального для техніки, що воює проти України, і менше нафторублів у бюджеті кремля", – інформує Генштаб.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#нпз #оборона #ураження #генштаб
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