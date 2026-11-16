ЄС запровадив санкції щодо 113 фізичних та юридичних осіб, причетних до фінансування війни

Рада ЄС рішенням у відповідь на невибіркові атаки Росії проти України, зокрема проти цивільної інфраструктури, запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо 12 фізичних осіб та 101 юридичної особи.

"Це стосується тих, хто відіграє роль у секторах економіки, які забезпечують значні надходження для фінансування російської загарбницької війни та підтримують функціонування "тіньового флоту" Росії", – сказано в повідомленні Ради ЄС.

Зокрема, до цього санкційного списку увійшло майже 50 російських банків і фінансових установ. "Поступово посилюючи та розширюючи санкції проти банківського сектору Росії, ЄС перекриває фінансові канали, через які проходять державні доходи та здійснюється фінансування російських воєнних зусиль", – пояснюється ухвалене рішення.

Крім того, вжито заходи проти російської сфери електронної комерції. Так, до пакету санкцій включено єдиного акціонера російського гіганта роздрібної торгівлі Wildberries, а також особу, яка контролює мажоритарну частку в іншій великій російській компанії електронної комерції – Ozon.

Рада також внесла до списку додаткові юридичні особи та підприємців, що діють у російському нафтогазовому та енергетичному секторах. "Енергетичні компанії, які сьогодні потрапили під санкції, управляють російськими нафтопереробними заводами та нафтовим терміналом у Санкт-Петербурзі, а також займаються розвідкою та видобутком енергоресурсів", – наголошується в пресрелізі.

Інші санкцій спрямовано проти російського "тіньового флоту". До списку внесено низку компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Сейшельських Островів та Оману, які закуповують сиру нафту російського походження. Також під санкції потрапили окремі підприємці, які володіють суднами (або управляють ними), що підпадають під обмежувальні заходи ЄС; ці судна незаконно транспортують російську нафту, здійснюючи при цьому морські перевезення з високим рівнем ризику.

"Сьогоднішні рішення ухвалено в межах режиму обмежувальних заходи ЄС, спрямованих проти дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Щодо осіб та організацій, внесених до цього санкційного списку, застосовується заморожування активів; також заборонено надавати їм – прямо чи опосередковано, або в їхніх інтересах – будь-які кошти чи економічні ресурси. Крім того, для фізичних осіб, включених до сьогоднішнього списку, діє заборона на в'їзд до ЄС", – йдеться в пресрелізі.