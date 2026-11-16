Корецький обговорив із президенткою ЄК фінансову стійкість України, підтримку економіки та євроінтеграцію

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн фінансову стійкість України, підтримку економіки та європейську інтеграцію.

"Подякував за 1,7 млрд євро від ЄС на посилення оборони у межах Ukraine Support Loan. Гроші сьогодні вже надійшли на казначейський рахунок і будуть спрямовані на першочергові оборонні потреби. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже 14,6 млрд євро оборонного фінансування в межах цього механізму", – написав Корецький в телеграм-каналі по результатам зустрічі.

Він наголосив, що зараз головний пріоритет – передбачуване фінансування на 2027 рік, і визначальну роль відіграє саме Європейський Союз.

"Є чітке розуміння стосовно Ukraine Support Loan. Розраховуємо, що перші кошти надійдуть уже на початку року. Паралельно працюємо з іншими партнерами поза ЄС, щоб повністю покрити бюджетні та оборонні потреби", – написав прем'єр.

Він додав, що окрема тема – енергетика та екстрена допомога цієї зими, яку обговорювали президент Володимир Зеленський і очільниця Єврокомісії.

"Щодо членства в ЄС – розраховуємо, що четвертий і п'ятий переговорні кластери відкриють уже в грудні. Сильна та економічно стійка Україна – це безпека всієї Європи", – написав Корецький.