Кравченко стверджує, що антикорупційні органи вилучили матеріали справи на оточення керівника САП, в САП називають це спробою впливу на розслідування "Карфагену"

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, який виїхав із України на тлі скандалу з операцією "Карфаген" під приводом службового відрядження, опублікував відеролик, в якому стверджується, що під час слідчих дій 4 вересня в Офісі генпрокурора антикорупційні органи вилучили матеріали, що стосуватися можливих протиправних дій осіб, близьких до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). В САП заперечують це і розцінюють такі публікації як спробу вплинути на розслідування щодо діяльності злочинного угруповання, викритого в рамках операції "Карфаген-2".

В телеграм-каналі в понеділок Кравченко опублікував відеоролик, в якому йдеться про те, що нібито справжньою метою слідчих дій антикорупційних органів в Офісі генпрокурора було саме вилучення матеріалів провадження на людей, близьких до керівника САП Олександра Клименка. У відео також наводиться запис "прослуховування" розмов дружини керівника САП.

"Гучні медійні серіали під назвою "Карфаген" стали і надалі будуть способом відвернути увагу від корупційних злочинів керівництва НАБУ і САП та їхнього найближчого оточення. І водночас інструментом помсти за матеріали, які хтось дуже не хотів бачити оприлюдненими", – прокоментував Кравченко викладене ним відео.

Кравченко заявив, що на опублікованих кадрах можна "чітко почути задокументовані слідством розмови того, як дружина керівника САП та її найближча подруга панічно переймаються фактом можливого викриття їхньої протиправної діяльності".

За твердженням колишнього генпрокурора, саме документи цього кримінального провадження "були викрадені з Офісу Генерального прокурора під час обшуків НАБУ і САП".

Також він анонсував серію нових публікацій із конкретними, за його словами, епізодами та обставинами.

"НАБУ та САП не вилучали матеріалів жодного кримінального провадження під час обшуку в рамках операції "Карфаген"", – заявили агентству "Інтерфакс-Україна" в САП.

"Усе, що ми спостерігатимемо у інформаційному просторі сьогодні і в наступні дні, ми розцінюємо як спробу вплинути на розслідування НАБУ та САП щодо діяльності злочинного угруповання, викритого в рамках операції "Карфаген-2", до якого, за версією слідства, були причетні топпосадовці Офісу Генпрокурора, СБУ та Нацполу", – наголосили в антикорупційній прокуратурі.

В САП зауважили, що антикорупційні органи наразі продовжують розслідування цієї справи.

Як повідомлялося, НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора (операція "Карфаген"), які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема, апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи. В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За непідтвердженими даними, Кравченко разом із своєю дружиною може знаходитися у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

В.о. генпрокурора Антон Ковальський на зустрічі із журналістами повідомив: службове розслідування встановило, що Кравченко на посаді генерального прокурора вчинив дисциплінарний проступок, організувавши собі безпідставний виїзд за кордон. Також в.о. генпрокурора наголосив, що питання притягнення Кравченка до кримінальної відповідальності вирішуватимуть антикорупційні органи України.

У листопаді 2026 року антикорупційні органи оприлюднили інформацію щодо нового етапу операції "Карфаген": викриття злочинної організації, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. До складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб. Серед підозрюваних у цій справі зокрема – генерал СБУ Сергій Дука та посадовці Нацполіції.