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Окупанти завдали ударів по підприємствах у Чернігові, відомо про двох загиблих

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Двоє людей загинули та четверо постраждали внаслідок російських ударів по Чернігову, повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради в понеділок.

"Ворог завдав ударів по двох приватних підприємствах у Чернігові. Наразі відомо про двох загиблих і одного постраждалого", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

Пізніше в міськраді повідомили, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Як повідомлялося, 11 листопада ворог також атакував два приватні підприємства в Чернігові, але тоді минулося без постраждалих. 15 листопада двоє чоловіків загинули та ще один постраждав унаслідок російських ударів по об'єкту критичної інфраструктури в місті Мена Корюківського району Чернігівської області.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#чернігів #жертви #обстріл
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