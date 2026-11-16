Окупанти завдали ударів по підприємствах у Чернігові, відомо про двох загиблих

Двоє людей загинули та четверо постраждали внаслідок російських ударів по Чернігову, повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради в понеділок.

"Ворог завдав ударів по двох приватних підприємствах у Чернігові. Наразі відомо про двох загиблих і одного постраждалого", – йдеться в повідомленні в Телеграм.

Пізніше в міськраді повідомили, що кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб.

Як повідомлялося, 11 листопада ворог також атакував два приватні підприємства в Чернігові, але тоді минулося без постраждалих. 15 листопада двоє чоловіків загинули та ще один постраждав унаслідок російських ударів по об'єкту критичної інфраструктури в місті Мена Корюківського району Чернігівської області.