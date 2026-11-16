Корецький у Брюсселі запевняє в здатності Ради ухвалити до кінця року необхідні для євроінтеграції закони

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький в Брюсселі переконує, що Україна зможе до кінця року ухвалити необхідні 22 закони, необхідні для досягнення прогресу в рамках переговорів щодо членства в Європейському союзі та надання подальшої фінансової допомоги.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав у понеділок в Брюсселі, виступаючи в рамках першого робочого візиту в ході конференції, присвяченої питанню розширення, коментуючи рекомендацію Європейської комісії в доповіді щодо розширення "прискорити темпи реформ".

"Я особисто, як прем'єр-міністр, і мій уряд, ми повністю віддані курсу реформ. З моменту мого призначення на посаду (Корецького – ІФ-У) уряд ухвалив 42 внутрішні рішення в цьому напрямку щодо макрофінансової допомоги, програми Ukraine Facility тощо. Ми перебуваємо в дуже тісній співпраці з парламентом. Завдяки спікеру (голова Верховної Ради Руслан Стефанчук – ІФ-У) та лідерам різних фракцій в українському парламенті, як я вже переконався, досягнуто помітного прогресу. Парламент уже проголосував за 17 дуже важливих законопроєктів. Залишилося ухвалити ще 22. Я дуже сподіваюся, що ми завершимо всю цю роботу до кінця поточного року", – детально розказав Корецький.

Також, за словами прем'єра, він "повністю відданий" питанню верховенства права. "Питання фундаментальних основ – так званий "кластер фундаментальних основ" – є одним із наших пріоритетів. Що стосується реформ, то в будь-якій країні, і Україна тут не виняток, завжди є простір для вдосконалення. Можете бути певні: ми докладемо всіх зусиль і зробимо все, що в наших силах, аби досягти результату", – наголосив він.

Разом з цим, він назвав "складними і дуже делікатними дискусії між парламентом, урядом та Європейською комісією" з метою "знайти оптимальні рішення та правильні формулювання для наших законопроєктів та рішень".

Крім того, Корецький зазначив, що і антикорупційні органи "демонструють прогрес". "Можна сказати, що в антикорупційній сфері досягнуто відчутних зрушень. Звісно, є ще багато можливостей для покращення: потрібні додаткові законопроєкти, нові рішення тощо", – додав глава українського уряду.

У питанні продовження надання Україні фінансової допомоги, Корецький вказав на "потенційні виклики, пов'язані з різними країнами-членами ЄС, особливо з огляду на майбутні вибори в цих державах". "Саме тому ми хотіли б мати максимально чітке бачення на 2027 рік, цілком передбачувану картину того, як ми зможемо покрити наші фінансові потреби, а також потреби в обороні (зокрема й позабюджетні)", – зазначив позицію він Києва.

Глава уряду констатував, що загальний обсяг видатків українського бюджету та позабюджетних потреб становить 211 млрд євро, і лише третину цієї суми Україна може покрити власними податковими надходженнями, дивідендами тощо. "Щодо решти двох третин – ми повністю залежимо від наших партнерів. Проте на 2027 рік залишається 70 млрд євро непокритих потреб. Саме тому ми хотіли б отримати чітке й практичне рішення. Фактично, "дорожню карту" того, як залучити це фінансування, перш ніж відбудуться певні події у Франції чи інших країнах", – наголосив Корецький.