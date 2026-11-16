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Кількість поранених унаслідок атаки РФ на Дніпро зросла до 13, серед постраждалих – підліток

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Кількість поранених унаслідок атаки РФ на Дніпро зросла до 13, серед постраждалих – підліток
Фото: Дніпропетровська ОВА

Унаслідок ранкового удару російських військ по одній з автодоріг Дніпра кількість поранених зросла до 13, серед них – 16-річний підліток, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

За його словами, десятеро постраждалих залишаються в лікарнях. Двоє чоловіків віком 26 та 47 років перебувають у тяжкому стані.

"13 людей дістали поранень через ранкову атаку росіян по одній з автодоріг у Дніпрі. Одна людина загинула. 10 людей залишаються у лікарнях. Двоє чоловіків 26 та 47 років у тяжкому стані. Обидва мають черепно-мозкові травми. Серед постраждалих – 16-річний хлопець", – інформує очільник обладміністрації в телеграм-каналі у понеділок.

Раніше повідомлялося про 10 постраждалих та одну загиблу людину внаслідок ранкової російської атаки на місто.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпро #постраждалі #атака
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