ССО та Сили оборони України уразили нафтобази й військові об'єкти РФ у Ростовській області та на окупованих територіях

Підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) та інші підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази в місті Азов Ростовської області РФ, пункти управління російських військ на Донеччині та Запоріжжі, а також склад матеріально-технічних засобів і район зосередження військової техніки противника.

Як повідомляє пресслужба ССО Збройних сил України в телеграмі, підрозділи Deep Strike у взаємодії з повстанським рухом на території РФ "Черная искра" уразили дві нафтобази в місті Азов – ТОВ "Транзит-Експрес" та "Азовська".

Зазначається, що нафтобаза ТОВ "Транзит-Експрес" є розподільчим терміналом для приймання, зберігання та відпуску світлих і темних нафтопродуктів. Комплекс має два окремі майданчики з резервуарними парками та інфраструктурою для перевалки пального із залізничного на автомобільний транспорт. Інша уражена нафтобаза – "Азовська" – розташована поблизу портової інфраструктури міста. Її резервуарний парк вміщує до 30 тис. куб. м нафтопродуктів, а потужність перевалки становить до 60 тис. тонн пального на місяць. Підприємство може приймати пальне залізничним, автомобільним і морським транспортом.

"Обидві нафтобази відіграють важливу роль у забезпеченні постачання нафтопродуктів із території РФ на тимчасово окуповані території півдня України", – наголошується в повідомленні ССО.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження 15 листопада та в ніч на 16 листопада нафтобази ТОВ "Флеш Енерджі" в місті Азов Ростовської області. "Після влучання на підприємстві пролунали вибухи, а згодом спалахнула пожежа", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Крім того, за інформацією відомства, на Донеччині уражено пункти управління підрозділів російської армії в районах Новоселівки Першої та Осикового, а в Запорізькій області – пункт управління противника в районі Роздолу.

Також Сили оборони завдали ударів по складу матеріально-технічних засобів у районі Рівнополя на Донеччині та району зосередження озброєння і військової техніки російських військ у Бердянську.