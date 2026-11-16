Корецький у Брюсселі: Членство України в ЄС та гарантії безпеки – це єдиний проєкт

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький переконаний, що членство України в Європейському союзі та гарантії безпеки як для Києва, так і для Європи в цілому є єдиним проєктом, а майбутнє Європи та майбутніх поколінь європейців буде залежати від рішень, які ухвалюються зараз.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", виступаючи у понеділок в Брюсселі на конференції Європейської комісії, присвяченій питанню розширення в рамках першого робочого візиту, Корецький сказав: "Дитина, яка народилася цього року в Харкові чи Херсоні, і дитина, яка народилася цього року в Лісабоні, зростатимуть в одній Європі. Чи буде вона безпечною, чи ні – залежить від нас; саме ми маємо створити таку Європу, якою хочемо її бачити. Це мій головний посил".

Глава українського уряду зазначив, що набуття членства в ЄС України та інших країн-кандидатів "стало частиною архітектури безпеки й оборони Європи". "Європейська комісія визнала це, вперше включивши питання безпеки та стійкості до своєї доповіді про розширення. Вступ до ЄС і гарантії безпеки для України та Європи – це єдиний проєкт, і він має просуватися вперед однаковими темпами. Прискорення вступу, розвиток і гарантії безпеки – кожен із цих елементів робить інші два більш вагомими та надійними", – заявив він.

Корецький висловив думку, що "2026 рік став роком політичного прориву". "Попри російські обстріли, було відкрито чотири з шести переговорних кластерів… Тепер ми повинні зберегти цей темп", – наголосив прем'єр-міністр.

Глава українського уряду висловив сподівання, що в найближчий період Київ просунемося в оцінці виконання проміжних критеріїв у сфері верховенства права. "Це дозволить розпочати закриття переговорних розділів уже наступного року, і уряд і парламент виконають свою частину роботи", – запевнив він.

Корецький також сподівається на відкриття до кінця поточного року двох переговорних кластерів, які залишилися. "Це не просто мої припущення. Це результат цілком конкретних обговорень із нашими партнерами, а також із членами та представниками Європейської комісії. Тож, я переконаний, що всі ми зосереджені на одній-єдиній меті – відкритті двох останніх кластерів", – пояснив прем'єр-міністр.