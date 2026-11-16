Зеленський очікує відкриття двох останніх кластерів переговорів про вступ до ЄС після виконання Україною понад 20 зобов'язань щодо реформ

Президент України Володимир Зеленський подякував Європейській комісії та Європейській раді за схвалення фінансової підтримки в межах Ukraine Facility та наголосив на важливості відкриття двох останніх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС після виконання понад 20 зобов'язань щодо реформ.

"Важливо, що це рішення ухвалене після виконання Україною понад 20 зобов'язань щодо реформ і підтверджує, що Україна виконує те, про що ми домовляємося з Євросоюзом. Ключове, щоб цей прогрес також знайшов відображення у відкритті двох останніх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він подякував Європейській комісії та Європейській раді за схвалення найбільшої разової виплати для України в межах Ukraine Facility вартістю майже €8 млрд.

Також Зеленський подякував президентці Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн за її особисті зусилля щодо прискорення підготовки цього платежу, зважаючи на зростання бюджетних потреб України напередодні зими та посилення російських атак на критичну інфраструктуру.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволить Україні найближчим часом отримати майже €8 млрд у межах програми Ukraine Facility – найбільший одноразовий транш за весь час дії механізму, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Ради ЄС та Європейської ради в понеділок.

Із цієї суми близько €5 млрд надійдуть із ресурсів, наданих у межах позики на підтримку України (Ukraine Support Loan) у 2026 році.