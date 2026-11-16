Дощі йтимуть по всій Україні найближчими днями, але нічні морози відступлять

Дощі очікуються по всій Україні у вівторок, 17 листопада, вночі лише на Правобережжі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, в західних областях південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 2-7° тепла. Вночі у східних, Сумській, Полтавській області та в Карпатах 0-5° морозу, вдень на південному заході країни та в Криму 8-13° тепла.

В Києві 17 листопада дощі. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура в Києві в день 17 листопада за весь період метеорологічних спостережень з 1881 року була зафіксована на позначці 16,7° тепла в 2002 р., а найнижча вночі на позначці 15,6° морозу в 1902 р.

В середу, 18 листопада, в Україні очікуються помірні, в Карпатах і на Закарпатті вночі значні дощі. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на півдні країни до 10°; вдень 8-13°, у північно-східній частині країни 5-10°.

В Києві 18 листопада хмарно, йтимуть дощі. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.