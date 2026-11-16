Споживачі у шести областях залишилися без електрики через удари РФ – Міненерго

Унаслідок атак РФ по енергетичній інфраструктурі України, які вона продовжувала здійснювати вночі та вранці понеділка, знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській та Черкаській областях, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією, протягом минулого тижня РФ 116 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом зафіксовано 161 інцидент, що призвів до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

"Запоріжжяобленерго", зокрема, повідомляло, що удень 15 листопада, через атаку загарбників на енергетичну інфраструктуру було порушено електропостачання 359 тис. споживачів у Запоріжжі та в області. Як зазначає оператор системи розподілу, за 4,5 години від масового знеструмлення вдалося відновити електропостачання критичної інфраструктури, ще за кілька годин повернули світло 359 тис. родин та юридичних осіб.

Як повідомив енергохолдинг ДТЕК, вранці 16 листопада ворог знову атакував енергетичні об'єкти ДТЕК на півночі Одещини, внаслідок чого без світла залишилися 52,2 тисячі родин. Також пошкоджено виробничий майданчик компанії: вибиті вікна, пошкоджені стелі та двері.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням обладнання", – йдеться в повідомленні ДТЕК.

За даними НЕК "Укренерго", у понеділок у частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження енергопостачання, зокрема, графіки погодинних відключень від одної до трьох черг.

У Харківській та Полтавській областях зранку застосовувалися графіки аварійних відключень, уточнила НЕК.