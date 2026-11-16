При заповіднику "Києво-Печерська лавра" створено Опікунську раду, яку очолила ексміністерка ветеранів Лапутіна

При Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" створено Опікунську раду, яка сприятиме збереженню культурної спадщини, залученню меценатів і партнерів та розвитку міжнародної співпраці, і головою Сенату ради обрано колишню міністерку у справах ветеранів, генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну.

"Опікунська рада є громадським консультативно-дорадчим органом. Вона допомагатиме визначати довгострокові напрями розвитку Заповідника, формувати спільні підходи до збереження історичної пам'яті та налагоджувати діалог про культурну спадщину між представниками різних галузей. Її робота охоплюватиме охорону пам'яток, науку й просвітництво, міжнародну культурну співпрацю, публічну та культурну дипломатію", – йдеться в повідомленні заповідника.

Зазначається, що до складу Опікунської ради також увійшли Віталій Романчукевич, Віталій Джуринський, Рена Марутян, Вероніка Селега, Олександр Вовкотеча, Марія Задорожна, Александр Почкун та Валерій Дзякун.

Основні напрями роботи та стратегічні пріоритети ради визначатимуть Загальні збори. У період між їхніми засіданнями роботу ради координуватиме Сенат, який обирають на два роки. До структури ради також входять Почесний Сенат, амбасадори, меценати та секретаріат.

"Участь у роботі ради – добровільна, на громадських засадах. У своїй діяльності вона спиратиметься на кращі практики опікунських рад провідних музеїв, національних заповідників та об'єктів Всесвітньої спадщини", – додали в заповіднику

Серед основних напрямів роботи ради – підготовка рекомендацій щодо охорони та вивчення спадщини, розвиток партнерств із науковими установами, громадськими й міжнародними організаціями, підтримка культурних проєктів.

Вона також допомагатиме привертати міжнародну увагу до захисту Києво-Печерської лаври як об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та поширювати інформацію про діяльність Національного заповідника в Україні й за кордоном.

"Рада має дорадчі повноваження: її робота не передбачає оперативного управління Національним заповідником чи втручання в його господарську діяльність. Питання діяльності релігійних організацій також не належать до її компетенції", – йдеться в повідомленні.