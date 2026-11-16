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Двох жителів Хмельниччини засудили до 15 років ув'язнення за підрив залізничної колії на замовлення РФ

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Двох жителів Хмельниччини засудили до 15 років ув'язнення за підрив залізничної колії на замовлення РФ

Кожному з двох засуджених призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за підрив залізничної колії у Хмельницькому районі, здійснений на замовлення російських спецслужб, повідомляє Офіс генерального прокурора в понеділок у телеграм-каналі.

За даними прокуратури, у серпні 2024 року 28-річний військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, через телеграм встановив контакт із представником російських спецслужб і погодився підірвати залізничну колію. До виконання завдання він залучив 27-річного спільника, який також самовільно залишив військову частину.

Після отримання вказівок від російського куратора та необхідних матеріалів 28-річний чоловік самостійно виготовив вибуховий пристрій із дистанційним керуванням.

"У грудні 2024 року вони прибули до залізничної колії у Хмельницькому районі. Один встановив і дистанційно привів у дію вибуховий пристрій, інший знімав підрив на відео для російського куратора. Вибух пошкодив рейки та шпали й спричини зупинку руху подів", – наголошується в повідомленні прокуратури.

Наголошується, що наступного дня після підриву правоохоронці затримали обох чоловіків. За результатами розгляду справи 28-річного фігуранта також визнано винним у державній зраді, незаконному поводженні з боєприпасами та вибуховими речовинами, виготовленні вибухового пристрою і дезертирстві, тоді як його спільника – у диверсії за попередньою змовою групою осіб та дезертирстві. Обом призначено по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#хмельницька #уз #увязнення
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