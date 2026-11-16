EASA продовжує рекомендації уникати повітряного простору низки близькосхідних країн

Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) продовжило до 31 січня 2027 року попередження про небезпеку польотів у повітряному просторі Йорданії, Іраку, Ірану, Лівану та Саудівської Аравії.

EASA в опублікованих у понеділок рекомендаціях також радить авіаперевізникам не використовувати повітряний простір над Перською затокою та Оманською затокою.

Агентство зазначає високі ризики для польотів у зв'язку з нестабільною ситуацією на Близькому Сході: через конфлікт між Іраном і США, напруженими відносинами між Ізраїлем та Ліваном, а також у зв'язку з конфліктом між єменськими хуситами та арабською коаліцією на чолі з Ер-Ріядом, яка надає військову підтримку урядовим військам Ємену.