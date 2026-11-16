На Донеччині за добу внаслідок обстрілів РФ загинули чотири людини, ще троє дістали поранень

Четверо людей загинули, ще троє дістали поранень унаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області за минулу добу, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини", – написав він у телеграмі в понеділок.

За його інформацією, у Покровському районі в Білозерському зруйновано чотири приватні будинки, ще п'ять пошкоджено.

У Краматорському районі в Слов'янську поранено одну людину, зруйновано приватний будинок, пошкоджено ще один приватний будинок, багатоповерхові будинки та два автомобілі. У Краматорську вночі пошкоджено адміністративну будівлю ДСНС і пожежний автомобіль, а в Малотаранівці поранено одну людину та пошкоджено приватний будинок.

В Андріївській громаді пошкоджено дев'ять житлових будинків та інфраструктуру. У Михайлівці Олександрівської громади зруйновано адміністративну будівлю та павільйон зупинки, пошкоджено сім житлових будинків і два об'єкти інфраструктури. У Львівці загинула одна людина, двоє дістали поранень, зруйновано сім житлових будинків.

У Дружківці внаслідок обстрілу загинули троє людей, пошкоджено приватний будинок.