СБУ затримала дезертира, який під виглядом таксиста коригував ворожі атаки по Дніпропетровщині

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного коригувальника російських обстрілів Дніпропетровщини – завербованого ворогом місцевого мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та почав працювати на РФ.

"Для наведення атак рф дезертир фіксував розташування військових та енергетичних об'єктів під виглядом виконання послуг таксі. Для цього фігурант на власному авто приймав замовлення на перевезення пасажирів у прифронтових населених пунктах Синельниківського району", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

За даними відомства, під час руху до пункту призначення та у зворотному напрямку чоловік фотографував на телефонну камеру об'єкти, поблизу яких помічав зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

"Серед основних "цілей" були позиції ППО, зокрема мобільних вогневих груп, а також запасні командні пункти та логістичні центри українських військ", – зазначається в повідомленні.

Крім цього, як уточнюють в українській спецслужбі, зловмисник відстежував розташування опорних електропідстанцій та їхній стан після попередніх атак РФ.

Співробітники СБУ завчасно викрили і задокументували злочини агента, а на фінальному етапі спецоперації затримали його за місцем проживання.

Як з'ясувало розслідування, дезертир потрапив у поле зору ворога, коли залишав прокремлівські коментарі у чатах комп'ютерних ігор.

Під час обшуків у затриманого виявили два смартфони, на яких він накопичував скріншоти гугл-карт із позначками українських об'єктів і контактував із російським спецслужбістом.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.