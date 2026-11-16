Каллас: Вимоги РФ щодо миру для України є абсурдними і дають привід для продовження війни

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас назвала вимоги Росії, висунуті в рамках переговорів щодо миру для України, абсурдними і такими, що дають привод для продовження війни проти України.

Прибувши у понеділок в Брюсселі на засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, вона сказала: "Щодо сьогоднішніх дискусій: коли ми говоримо про Україну, варто згадати, що у 2021 році Росія створила чіткий привід для війни, висунувши перелік своїх вимог. Зараз вони висувають ті самі вимоги і навіть доповнюють їх". (Мова йде, як про це повідомляють засоби масової інформації, про вимоги Кремля щодо відмови Фінляндії від членства в альянсі НАТО, виводу баз союзників до позицій станом на 1997 рік, нейтрального статусу для України. Ці вимоги є майже аналогічними вже висунутими Москвою в НАТО у січні 2022 року на останньому засіданні Ради НАТО-РФ напередодні війни, яку вона розпочала проти України – ІФ-У).

На переконання Каллас, ці оновлені вимоги Росії є "явним приводом для продовження війни". "Ми повинні тверезо оцінювати ситуацію. Ми обговоримо з міністрами закордонних справ конкретні кроки, зокрема, наші максимальні вимоги у відповідь на максимальні вимоги, які Росія продовжує висувати", – зазначила Високий представник.

Вона також назвала "абсурдними" вимоги Росії. "Вони діють за своєю звичною схемою: висувають безліч вимог, а потім додають ще більше. Тож якщо вони згодом відмовляються від частини з них, то починають здаватися "розумними", хоча насправді це зовсім не так. Ми повинні дивитися на речі тверезо. Саме тому, на мою думку, важливо не відступати від власних максимальних вимог", – вважає Каллас.

Високий представник також звернула увагу на те, "як поводяться росіяни". "Вони кажуть: "Ми чекаємо, але європейці нам нічого не запропонували". Це їхній типовий сценарій, до якого вони вдаються постійно. Раптом виявляється, що це ми повинні їм щось запропонувати. Хоча, це ж вони розпочали війну. Вони – агресор, а є лише одна жертва. Ми повинні домагатися поступок з їхнього боку, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир, як в Україні, так і в Європі", – сказала вона.

Каллас ствердно відповіла на запитання, що серед максимальних вимог справді є виведення військ з усіх країн, де Росія наразі їх утримує.

Вона також наголосила, що в Європі вже існує "архітектура безпеки, і Росія погодилася з нею в багатьох угодах". "Згадайте Гельсінський заключний акт, Будапештський меморандум… Цей перелік можна продовжувати довго. Проблема в тому, що Росія не дотримується цих домовленостей. Тому нам потрібні чіткі поступки з російського боку, які підтверджували б їхній намір дотримуватися цих угод. Наразі нам потрібне припинення вогню, яке дозволило б розпочати переговори щодо будь-яких інших питань. Наразі ми цього не бачимо", – констатувала Каллас.