Освітній омбудсмен: Ми поки не можемо подолати явище продажу наукових робіт на замовлення

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявляє, що у Україні поки залишається проблема з продажем наукових робіт на замовлення.

"Під час виступу звернула увагу на стару проблему – продаж наукових робіт на замовлення (курсових, дипломних, дисертацій). Ми поки не можемо подолати це явище. Нещодавно в соціальній мережі прочитала допис, у якому запитують, де купити якісну дисертацію. Під дописом було 25 коментарів, три особи засудили дописувачку, а інші почали радити осіб, озвучувати вартість тощо", – йдеться в повідомленні омбудсмена по результатам участі в презентації дослідження "Корупційні ризики у сфері вищої освіти", яке підготувало Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з ОБСЄ.

У зв'язку з цим, вона наголосила, що важливо рухатися у практичній реалізації положень закону "Про академічну доброчесність", щоб мати можливість припиняти порушення.

Також Лещик звернула увагу на проблему наявності протиправних схем ухилення від мобілізації у сфері освіти.

"Неодноразово розглядали звернення, у яких зазначалося про відсутність закладів освіти за юридичною адресою, їх формальне функціонування, ненадання освітніх послуг у закладах освіти, фіктивне працевлаштування та інші правопорушення", – заявила вона.

Освітній омбудсмен наголосила, що держава повинна мати дієві та швидкі механізми для перевірки дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.