Понад 170 тис. осіб підписали петицію за повернення Хуана на посаду голови Nvidia

Співробітники та акціонери Nvidia, а також підприємці, зокрема голова SpaceX і Tesla Ілон Маск, підписали петицію з вимогою повернути Дженсена Хуана на посаду головного виконавчого директора компанії.

"Ми пишемо цей лист, щоб висловити вдячність Дженсену Хуану. Ми маємо чітку вимогу до ради директорів: поверніть Дженсена, доки незалежне розслідування встановлює факти, якщо ви не можете надати переконливих доказів того, що його звільнення було в інтересах Nvidia", – йдеться у листі до ради директорів компанії, доданому до петиції.

До ранку понеділка вже понад 172 тис. осіб підписали петицію під назвою "Підтримаємо Дженсена". За даними сайту, присвяченого петиції, за поновлення Хуана на посаді виступили понад 90 тис. акціонерів Nvidia та понад 71 тис. прихильників Хуана, а також близько 10 тис. колишніх і нинішніх співробітників компанії.

Зазначається, що петицію також підписали Маск, засновник і голова компанії Epic Games Тім Свіні, генеральний директор компанії Y Combinator Гаррі Тан та інші бізнесмени й підприємці.

Усі вони вимагають не лише повернути Хуана на посаду головного виконавчого директора компанії, а й провести справедливе незалежне розслідування та надати своєчасне пояснення широкій громадськості.

12 листопада Дженсен Хуан пішов з посад головного виконавчого директора та президента Nvidia Corp., а також залишив раду директорів на тлі скандалу навколо його стосунків із підприємницею Еліс Хуан, яка, ймовірно, працювала на розвідку КНР. Як пишуть ЗМІ, її метою було обійти заборону на постачання передових чипів до Китаю.