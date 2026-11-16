Кількість поранених унаслідок російської атаки на Дніпро зросла до 10 – ОВА

Унаслідок російської атаки на Дніпро по медичну допомогу звернулися вже 10 людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"До 10 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Усі госпіталізовані. Двоє чоловіків – 26 та 47 років у тяжкому стані", – написав Ганжа в телеграм-каналі вранці в понеділок.

Як повідомлялося, раніше внаслідок російської атаки на Дніпро було відомо про одну загиблу людину та трьох поранених. Також унаслідок обстрілу пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.