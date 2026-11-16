ППО знешкодила 131 із 158 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 19 локаціях – Повітряні сили

Сили ППО вночі збили або подавили 131 із 158 російських ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях", – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, з 18:00 15 листопада Росія атакувала Україну 158 ударними БпЛА типу Shahed (77 із них реактивні), "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія" з напрямків Орла, Курська, Міллерова, Шаталова, Приморсько-Ахтарська, Чауди та Гвардійського в окупованому Криму. Серед знешкоджених – 55 реактивних дронів.

Атака триває, в повітрі ще кілька ударних безпілотників.