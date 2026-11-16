На Черкащині через атаку РФ на енергетику частина споживачів без світла – ОВА

У Звенигородському районі Черкащини внаслідок російської атаки пошкоджено кілька енергооб'єктів, частина споживачів без світла, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Під прицілом РФ – наша енергетика. У Звенигородському районі атаковано кілька об'єктів. Унаслідок цього частина споживачів наразі без електропостачання", – написав він у телеграмі.

Крім того, російський дрон влучив у територію недіючого підприємства, пожежу ліквідовано. За добу в області ППО знищила три російські БпЛА.

Енергетики "Черкасиобленерго" працюють над відновленням електропостачання.