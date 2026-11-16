Втрати РФ за добу склали 2560 військових і 63 артсистеми – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 2560 російських військових, знищили 1573 безпілотники, 772 одиниці автотехніки, 63 артилерійські системи, 23 бойові броньовані машини, 16 наземних роботизованих комплексів, шість засобів ППО, чотири РСЗВ, три одиниці спецтехніки та два танки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Особовий склад: близько 1 625 420 (+2 560) осіб", – йдеться в повідомленні Генштабу.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 12 480 танків, 25 807 бойових броньованих машин, 52 464 артсистеми, 2278 РСЗВ, 1762 засоби ППО, 452 літаки, 356 гелікоптерів, 3166 наземних роботизованих комплексів, 610 376 БпЛА, 5196 крилатих ракет, 35 кораблів і катерів, два підводні човни, 175 930 одиниць автомобільної техніки та 4909 одиниць спецтехніки.

Дані уточнюються.