16 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

16 листопада в Україні та світі відзначають Міжнародний день толерантності, День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

Православна церква вшановує пам'ять апостола і євангеліста Матея.

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Міжнародний день толерантності

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 51 / 95.

Свято запроваджено у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО, коли держави-члени ухвалили Декларацію принципів толерантності. У 1996 році Генеральна Асамблея ООН офіційно підтримала цю ініціативу з метою нагадати суспільству про важливість поваги до прав і свобод інших людей, прийняття людського різноманіття (расового, релігійного, мовного, культурного чи гендерного) та протидію дискримінації й ксенофобії.

Толерантність — це не пасивна поблажливість чи мовчазна згода, а активна життєва позиція, що ґрунтується на визнанні прав людини та готовності жити в мирі з іншими.

День працівників радіо, телебачення та зв’язку

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 11.11.1994 р. № 667/94.

Сьогодні важко оцінити той обсяг роботи, яку щоденно виконують працівники цих галузей. Для сучасного світу ця сфера послуг створює неабиякий комфорт та значно полегшує життя. Працівники цих напрямків, зазвичай, не відпочивають в офіційні вихідні та свята, як більшість громадян, вони не знають поганої погоди або пори року, для них найважливіше завдання – забезпечити суспільство свіжою та об’єктивною інформацією. Для того, щоб підтримати ініціативу працівників радіо, телебачення та зв’язку в Україні було запроваджено їх професійне свято, яке відзначають щорічно 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку України.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Миколи Скадовського (1846-1892), художника;

150 років від дня народження Михайла Русіяна (Русіянова) (1876 - невідомо), військового діяча, полковника Армії УНР, репресованого, борця за незалежність України у XX столітті;

140 років від дня народження Богдана Івановича Вахнянина (1886–1940), українського композитора, диригента, піаніста, педагога, громадсько-музичного діяча; за іншими даними народився 1883 р., 1888 р.;

90 років від дня народження Ігоря Євдокимовича Турчина (1936–1993), українського спортсмена, гандбольного тренера, спортивного діяча. За видатні досягнення у спорті тренера і його команду занесено до Книги рекордів Гіннеса;

70 років від дня народження Василя Федоровича Образа (1956), українського кінорежисера-документаліста, сценариста, педагога.

Ще цього дня:

1917 - У колишньому ханському палаці у Бахчисараї відкривають Національний музей;

1918 - Королівство Угорщина, яке до цього було частиною Австро-Угорської Імперії, проголошують республікою;

1924 - Починає мовлення перша українська радіостанція — Українське радіо;

1945 - У Лондоні засновують ЮНЕСКО;

1967 - Розпочинається I Світовий конгрес Вільних українців у Нью-Йорку;

1994 - Україна приєднується до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року;

1999 - Засновують Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України;

2002 - Президент Кучма підписує указ про відставку уряду Анатолія Кінаха і направляє до Верховної Ради України представлення на згоду призначити новим прем'єром голову Донецької обладміністрації Віктора Януковича;

2010 рік - Заручини принца Вільяма та Кейт.

Церковне свято

Цього дня люди вшановують одного з дванадцяти апостолів Левія Матвія, який змінив почесну посаду митаря на шлях послідовника Христа.

Матвій був свідком багатьох чудес та проповідей Ісуса, а також Його смерті та воскресіння. Він написав своє Євангеліє арамейською мовою, щоб переконати єврейських християн, що Ісус є Месія, яку Бог обіцяв через пророків. Він часто цитував Старий Завіт, щоб показати, як Ісус виконав пророцтва.

Матвіїв день слід провести спокійно та врівноважено. У жодному разі не можна поганословити чи ображати будь-кого. Найправильніше, увечері, після трудового дня, накрити стіл і запросити близьких.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Федір.

З прикмет цього дня:

Яскраві зірки вказують на холод, іній зранку — на потепління, а хмари, що низько пливуть — на майбутні морози. Холодна погода цього дня пророкує холодну осінь, а сильний мороз вранці — снігопад.

Наші предки намагалися у Матвіїв день не виходити без особливої потреби з дому, уникати людних місць, щоб не зловити пристріт. Якщо цього дня подружжя посвариться, це до розлучення, тому намагалися не сваритися з близькими.

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