Росіяни атакували Сумщину КАБами і дронами, постраждали дві людини

У неділю, 15 листопада, Сумську громаду атакували російські КАБи та FPV на оптоволоконі, внаслідок атак зафіксували двох потерпілих, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Внаслідок 2-х зафіксованих ударів FPV у Сумах та 1 в Стецьківському старостаті, постраждали 2 людей. Ушпиталений 22-річний чоловік, який отримав численні поранення через влучання у припарковану цивільну автівку у Ковпаківському районі міста", – йдеться в повідомленні.

Крім того, 15-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес внаслідок влучання поблизу приватної садиби у старостаті.

Також, зазначають в ОВА, ворожий КАб пошкодив приватний будинок у Стецьківці, обійшлося без постраждалих.

Окрім транспортного засобу, пошкоджень зазнали кілька приватних будинків: стіна, покрівля, вікна.

Джерело: https://t.me/sumy_mva/2737