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Сибіга: вимоги РФ щодо "архітектури європейської безпеки" – старий ультиматум, який передував вторгненням

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія під новою назвою "архітектури європейської безпеки" повертається до ультиматумів, які передували її вторгненням у Грузію та Україну.

"Тепер той самий ультиматум повертається під новою вивіскою: "архітектура європейської безпеки". Це не запрошення до діалогу", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга нагадав, що у 2008 році Кремль погрожував через перспективи вступу Грузії та України до НАТО, а за кілька місяців вторгся в Грузію. У 2021 році Москва вимагала припинити розширення Альянсу, а за кілька місяців розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Міністр закликав замість того, щоб "підігрувати Росії", посилити тиск на російський режим і змусити Путіна серйозно поставитися до мирних зусиль.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2122039317090414869

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#нато #росія #сибіга
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