Зеленський обговорив зі Стьоре підготовку зустрічі коаліції охочих у Берліні

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре дипломатичні перспективи та підготовку до зустрічі коаліції охочих у Берліні.

"Обговорили дипломатичні перспективи та кроки, які можна здійснити найближчими тижнями. Важливо, щоб позиція Європи залишалася сильною", – написав він у соцмережі Х.

Зеленський також подякував Норвегії та іншим учасникам програми протидії балістичним загрозам FREYJA, зазначивши, що робота щотижня приносить нові результати.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/2122027048063349057