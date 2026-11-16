Генштаб зафіксував 18 боїв на Костянтинівському напрямку від початку доби

Від початку доби 15 листопада на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5837 дронів-камікадзе та здійснив 1824 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення, на лиманському – 2, на слов'янському – 2, на костянтинівському – 18, на покровському – 7, на гуляйпільському – 2, на оріхівському – 1.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0uDHVLbb1JpBFzoNoYJV98TvNgHXew2LAJjc4XVrjBFm1ChAFCgvQKLGz5BqYzAXVl