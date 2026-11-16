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Генштаб зафіксував 18 боїв на Костянтинівському напрямку від початку доби

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Від початку доби 15 листопада на фронті відбулося 130 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5837 дронів-камікадзе та здійснив 1824 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – йдеться в повідомленні.

Упродовж доби на південно-слобожанському напрямку зафіксували чотири бойові зіткнення, на лиманському – 2, на слов'янському – 2, на костянтинівському – 18, на покровському – 7, на гуляйпільському – 2, на оріхівському – 1.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0uDHVLbb1JpBFzoNoYJV98TvNgHXew2LAJjc4XVrjBFm1ChAFCgvQKLGz5BqYzAXVl

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#фронт #генштаб #ситуація
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