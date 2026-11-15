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Україна та ЄС готують екстрений зимовий пакет: генератори, зарядні станції, автобуси та допомогу з мостами – Корецький

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Україна та ЄС готують екстрений зимовий пакет: генератори, зарядні станції, автобуси та допомогу з мостами – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Україна разом з ЄС готує наповнення екстреного зимового пакета допомоги, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Генератори, зарядні станції, автобуси, допомога з мостами та переправами, щоб зберегти надійне сполучення між берегами Дніпра. Усе це необхідне, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст", – написав він у телеграмі.

Корецький повідомив, що 16 листопада в Брюсселі обговорить ключові деталі пакета з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він розраховує, що рішення буде остаточно погоджене, а перші партії допомоги прибудуть в Україну якнайшвидше.

За словами прем'єра, удар Росії по лініях електропередачі та підстанціях на Запоріжжі та Дніпропетровщині в неділю залишив без світла сотні тисяч людей.

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Редактор · Політичні новини
#допомога #єс #зима
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