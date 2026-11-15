Фон дер Ляєн: Європа братиме участь у мирних переговорах у форматі "E5 + ЄС"

Європа братиме активну участь у мирних переговорах між Україною та Росією у форматі "E5 + ЄС", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом.

"Європа братиме активну участь у цьому процесі в межах формату "E5 + ЄС". Водночас ми забезпечимо максимальну підтримку Україні та максимальний тиск на Росію", – написала вона в соцмережі Х.

Сторони також обговорили розширення ЄС напередодні Форуму з питань розширення, який відбудеться 16 листопада.

Як відомо, до складу коаліції Е5 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/2122077019080970406