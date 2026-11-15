Автоцентр Mercedes зруйновано в Одесі під час атаки РФ, про постраждалих не повідомляється

(оновлена, змінено заголовок, додано інформацію про автоцентр)

Київ. 15 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив про руйнування автомобільного центру та зернових складів, а також пожежі автомобілів внаслідок російської атаки в неділю.

"Одещина знову під масованою атакою ворога. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в різних районах області, у тому числі в Одесі. Зруйновано будівлю автомобільного центру, складські приміщення, у тому числі для зберігання зерна. Внаслідок атаки виникли пожежі, загорілися автомобілі", – написав Кіпер в Телеграм у неділю, не уточнивши, про який автоцентр йде мова.

За його словами, інформація про постраждалих внаслідок атаки наразі не надходила.

Водночас дилерський центр "УКРАВТО Одеса", в якому, зокрема, розташовано автосалон Mercedes-Benz "Автомобільний дім Одеса", не уточнюючи інформацію щодо отриманих автосалоном пошкоджень, зазначає у Facebook, що продовжує працювати сервісна зона.

"Незважаючи на ворожий обстріл, сервісна дільниця Mercedes-Benz філії Автомобільний Дім УКРАВТО Одеса працює в штатному режимі", – йдеться у повідомленні.

"УКРАВТО Одеса" об'єднує автосалони брендів Mercedes-Benz, KIA, Ducati, Maserati та сервісні дільниці.

У вересні поточного року будівля дилерського центру вже зазнавала пошкоджень від ворожого обстрілу, але повідомляла, що автосалони продовжують працюють в штатному режимі.

"УКРАВТО Одеса" входить до складу "УКРАВТО Груп", яка, зокрема є генеральним імпортером і офіційним дилером більш ніж 20 автомобільних брендів.

"УКРАВТО Груп" не надала інформації щодо наслідків пошкодження її дилерського центра в Одесі.

Джерела: https://www.facebook.com/oda.odesa/posts/pfbid0Quy1Ahg8qwfNuxYH1nKisqiREYhfysWLfcBQGpA59vViobEfGgfoMfpBQUbNpi3ml

https://www.facebook.com/ukravto.odesa/posts/pfbid0SFWGxbY7zBhGTXBycCdczXVJrryjnWweGa2gHNcmxTWAvArnxDvc8mRYm2zKAPqFl