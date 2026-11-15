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Зеленський: Україна зупинила понад 55% російських нафтопереробних потужностей

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Зеленський: Україна зупинила понад 55% російських нафтопереробних потужностей

Українські далекобійні удари зупинили вже понад 55% російських нафтопереробних потужностей, заявив президент Володимир Зеленський.

"Зараз, фактично, кожного дня є наші результати. І загалом на сьогодні ми зупинили вже більше ніж 55% російських нафтопереробних спроможностей. Цілком справедлива наша відповідь на відмову Росії від деескалації та на їхні удари по нашій енергетиці", – сказав він у вечірньому відеозверненні.

За словами президента, у неділю головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів йому, зокрема, про українські далекобійні санкції.

 

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Редактор · Політичні новини
#росія #зеленський #нпз
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