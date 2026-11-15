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Зеленський анонсував на наступному тижні засідання "Рамштайну"

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Зеленський анонсував на наступному тижні засідання "Рамштайну"

Президент Володимир Зеленський анонсував на наступному тижні засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", назвавши пріоритетом ракети для систем Patriot і NASAMS.

"Зустріч має бути результативною. Це буде сильний сигнал, сигнал Росії, що Україна без підтримки не залишиться. Наші пріоритети – ППО, і партнерам треба зосередитись на ракетах для Patriot, для NASAMS. Російська балістична загроза залишається дуже серйозною", – сказав він у вечірньому відеозверненні в неділю.

Також, за словами Зеленського, розвідка має інформацію про підготовку Росією нових ударів. Україна працюватиме з партнерами над збільшенням виробництва дронів.

Президент також повідомив, що у жовтні втрати РФ перевищили 50 тис. убитими та пораненими.

 

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Редактор · Політичні новини
#ппо #зеленський #рамштайн
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