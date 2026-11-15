Зеленський: росіяни обирають один регіон як мішень і кілька діб б'ють по його енергетиці

Росія обирає один регіон як мішень і кілька діб зосереджує удари на його енергосистемі, найбільше влучань з початку вересня зафіксовано на Дніпровщині, заявив президент Володимир Зеленський.

"Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п'ять – на Київщині. Понад сотню влучань – на Житомирщині, Сумщині", – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, в неділю особлива увага була прикута до Запоріжжя та Дніпропетровщини, де після ударів тривають відновлювальні роботи.

Президент також повідомив, що домовився з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про додаткову надзвичайну енергетичну підтримку для міст і громад, яким найскладніше: генератори, інше обладнання та фінансування.