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Зеленський: росіяни обирають один регіон як мішень і кілька діб б'ють по його енергетиці

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Зеленський: росіяни обирають один регіон як мішень і кілька діб б'ють по його енергетиці
Фото: Офіс Президента України /www.president.gov.ua/

Росія обирає один регіон як мішень і кілька діб зосереджує удари на його енергосистемі, найбільше влучань з початку вересня зафіксовано на Дніпровщині, заявив президент Володимир Зеленський.

"Найбільше з початку вересня було ударів та влучань саме на Дніпровщині: 131 влучання. Сто двадцять п'ять – на Київщині. Понад сотню влучань – на Житомирщині, Сумщині", – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, в неділю особлива увага була прикута до Запоріжжя та Дніпропетровщини, де після ударів тривають відновлювальні роботи.

Президент також повідомив, що домовився з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про додаткову надзвичайну енергетичну підтримку для міст і громад, яким найскладніше: генератори, інше обладнання та фінансування.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#удари #енергетика #зеленський
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