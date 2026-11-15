Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в проблемах FAA і закликав Конгрес виділити кошти

Президент США Дональд Трамп після загальнонаціональної зупинки вильотів через збій зв'язку авіадиспетчерів закликав Конгрес якнайшвидше виділити кошти на модернізацію систем управління польотами.

"У нас є необхідні знання та план щодо систем управління польотами – нам потрібно, щоб Конгрес виділив кошти, і якнайшвидше!" – написав він у соцмережі Truth Social.

Трамп звинуватив адміністрацію Джо Байдена в тому, що вона нерозумно витратила кошти і через це "стара й несправна система стала ще гіршою".

Як повідомлялося, FAA 13 листопада призупинило всі вильоти в аеропортах США через збій у системі зв'язку центрів управління повітряним рухом. FAA та Білий дім звернулися до Конгресу із запитом на додаткові $30,1 млрд на модернізацію.