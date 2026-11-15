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Сибіга у Брюсселі обговорив зі Стуббом і главами МЗС Литви та Латвії посилення тиску на РФ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Брюсселя зустріччю з президентом Фінляндії Александером Стуббом і переговорами з главами МЗС Литви та Латвії Кястутісом Будрісом і Байбою Бразе.

"Ми обговорили, як посилити тиск на Росію, зміцнити протиповітряну оборону України та забезпечити подальший рух України до членства в ЄС", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, Фінляндія, Литва та Латвія добре знають, які загрози несе Росія. "Сильна Україна означає безпечну Європу", – наголосив Сибіга.

 

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Редактор · Політичні новини
#балтія #брюссель #сибіга
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