Сибіга у Брюсселі обговорив зі Стуббом і главами МЗС Литви та Латвії посилення тиску на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав візит до Брюсселя зустріччю з президентом Фінляндії Александером Стуббом і переговорами з главами МЗС Литви та Латвії Кястутісом Будрісом і Байбою Бразе.

"Ми обговорили, як посилити тиск на Росію, зміцнити протиповітряну оборону України та забезпечити подальший рух України до членства в ЄС", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, Фінляндія, Литва та Латвія добре знають, які загрози несе Росія. "Сильна Україна означає безпечну Європу", – наголосив Сибіга.