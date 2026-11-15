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Україна та ЄК обговорили вдосконалення Плану України в межах Ukraine Facility – Корецький

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Україна та ЄК обговорили вдосконалення Плану України в межах Ukraine Facility – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Прем'єр-міністр Сергій Корецький під час робочого візиту до Брюсселя обговорив з Єврокомісією вдосконалення Плану України для забезпечення його практичного виконання та фінансової підтримки.

"План України залишається важливою частиною нашої програми реформ у межах Ukraine Facility та допомагає перетворювати взяті зобов'язання на конкретні результати", – написав він у телеграмі.

Корецький також узяв участь у засіданні робочої групи IBAR Task Force. За його словами, за перший місяць роботи групи вже виконано частину заходів, запланованих на листопад.

Пріоритетом на найближчі місяці він назвав пришвидшення виконання проміжних критеріїв за кластером "Основи" та підготовку позитивного звіту про їх виконання в першому півріччі 2027 року.

Як повідомлялося, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що сторони узгодили конкретні кроки щодо реформ на шляху до виконання Україною проміжних критеріїв.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#корецький #план #україни #єс
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