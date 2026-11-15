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Сибіга привітав рішення Естонії закрити кордон з РФ після спроби підпалу оборонної компанії

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Сибіга привітав рішення Естонії закрити кордон з РФ після спроби підпалу оборонної компанії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Естонії закрити з 1 грудня всі пункти пропуску на кордоні з Росією після спроби підпалу естонської оборонної компанії Threod Systems.

"Естонія довела, що російський саботаж може і повинен мати наслідки, які виходять за межі простого дипломатичного засудження. Такий підхід заслуговує на ширшу підтримку в усій Європі", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга рішуче засудив акт саботажу та заявив, що Росія дедалі частіше вдається до диверсій і залякування європейських країн, а такі дії не можуть залишатися без відповіді. Він закликав до більш рішучих скоординованих дій для протидії російському саботажу.

Як повідомлялося, глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна закриває кордон з Росією через чіткі докази того, що диверсію проти естонського оборонного підприємства замовило ГРУ.

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#естонія #кордон #саботаж
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