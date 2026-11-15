Біля дельти Дунаю дрони атакували три комерційні судна – прем'єр Румунії

Ввечері 14 листопада поблизу дельти Дунаю, неподалік від румунської Суліни, три комерційні судна зазнали ударів безпілотників, повідомив прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску.

"Ці інциденти є неприйнятними та становлять порушення міжнародного права. Вони свідчать про погіршення безпекової ситуації, спричиненої триваючою війною Росії проти України", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, радари Міноборони Румунії також зафіксували в цьому районі повітряні цілі, через що ВПС країни двічі піднімали винищувачі.

Прем'єр наголосив, що Румунія разом із союзниками вживатиме всіх необхідних заходів для зміцнення безпеки в Чорному морі.