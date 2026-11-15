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У Запорізькій області відновили електропостачання після атаки РФ – ОВА

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У Запорізькій області відновили електропостачання після атаки РФ – ОВА

У Запорізькій області відновили електропостачання після російської атаки, повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Після ворожої атаки енергетики та всі відповідальні служби доклали максимум зусиль, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей, заклади соціальної сфери та на об'єкти життєзабезпечення населення", – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, російські окупанти вкотре атакували енергетичний об'єкт, і через пошкодження енергообладнання без світла залишилися споживачі у Запорізькій та Дніпропетровській областях. "У цих регіонах вимушені аварійні відключення. Усі відповідальні служби постійно на зв'язку та координують свої дії. Щойно дозволить безпекова ситуація, бригади енергетиків розпочнуть ремонтні роботи, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – повідомили в НЕК "Укренерго".

 

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#електропостачання #запорізька #відновлення
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