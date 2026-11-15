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Автосалон Volkswagen "Порше Захід" в Київській області тимчасово зупинив роботу після пошкоджень від ворожої атаки

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Автосалон Volkswagen "Порше Захід" в Київській області тимчасово зупинив роботу після пошкоджень від ворожої атаки
Фото: https://www.facebook.com/PorscheZahid.VW.Kiev

Автосалон "Порше Захід" (Київська обл.), офіційний дилер автомобілів марки Volkswagen, тимчасово призупинив роботу після отриманих пошкоджень внаслідок ворожої атаки на Київ та Київську область вночі 15 листопада.

"Унаслідок нічної атаки рф на Київ та Київську область наш дилерський центр "Порше Захід" зазнав пошкоджень. У зв'язку з наслідками обстрілу центр тимчасово не працює. На щастя, уся наша команда ціла та в безпеці", – йдеться у повідомленні автоцентру у Facebook.

Зазначається, що команда вже розпочала роботи з ліквідації пошкоджень і робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу автоцентру. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково.

"Порше Захід" входить в дилерську мережу компанії "Порше Україна" – офіційного дистриб'ютора марок групи Volkswagen (Volkswagen, Volkswagen Комерційні автомобілі, Audi, Seat та Cupra), яка є частиною міжнародного концерну Porsche Holding Salzburg.

 

Над матеріалом працювали:

Кореспондент · Машинобудування, легка і целюлозно-паперова промисловість, авторинок
Редактор · Політичні новини
#пошкодження #автосалон #атака
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