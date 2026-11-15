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РФ понад 30 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровщини, поранено людину – обладміністрація

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Росіяни понад 30 разів атакували п'ять районів Дніпропетровщини, поранено одну людину, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"У Синельниківському районі противник вдарив по Миколаївській та Межівській громадах. Понівечені інфраструктура та підприємство. Сталася пожежа. Поранень дістав 63-річний чоловік", – написав він у телеграмі.

За його даними, у Дніпрі пошкоджено транспортну інфраструктуру, у Тернівській громаді Павлоградського району сталася пожежа на підприємстві. На Нікопольщині пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні оселі, автомобіль, гараж і склад, також росіяни атакували Зеленодольську громаду на Криворіжжі.

Поранений лікується амбулаторно.

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Редактор · Політичні новини
#постраждалий #дніпропетровська #обстріли
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