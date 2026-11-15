Естонія з 1 грудня закриває всі пункти пропуску на кордоні з РФ через диверсію ГРУ – МЗС

Естонія з 1 грудня закриває всі пункти пропуску на естонсько-російському кордоні, повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"З огляду на чіткі докази того, що російська військова розвідка (ГРУ) віддала наказ про здійснення диверсії проти естонського підприємства оборонної промисловості, Естонія з 1 грудня закриває всі пункти пропуску на естонсько-російському кордоні", – написав Цахкна в соцмережі Х.

Він наголосив, що Росія має усвідомити, що ворожі дії проти Естонії матимуть наслідки. За його словами, "спроби залякати, дестабілізувати ситуацію або підірвати нашу безпеку не залишаться без відповіді".

Глава естонського МЗС зазначив, що закриття пунктів пропуску обмежить можливості Росії для здійснення ворожої діяльності в Естонії, а також посилить естонські зусилля із запобігання обходу санкцій.

Цахкна поінформував про це рішення його колег із Фінляндії, Латвії та Литви.

Джерело: https://x.com/Tsahkna/status/2121984085832724500