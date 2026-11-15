Чотири людини дістали травм на Херсонщині внаслідок російських обстрілів – прокуратура

Двоє жителів селища Білозерка Херсонського району, а також один житель міста Херсон та один житель міста Берислав Херсонської області постраждали внаслідок російських обстрілів в неділю, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури.

"Впродовж 15 листопада 2026 року російські окупанти здійснювали обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою артилерії та дронів різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали чотири людини. Дві людини у Білозерці та по одній у Херсоні та Бериславі отримали травми через використання ворогом БпЛА", – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, виробничі приміщення, службовий та легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Прокурори спільно зі слідчими проводять слідчі дії та документують наслідки чергового воєнного злочину.