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Чотири людини дістали травм на Херсонщині внаслідок російських обстрілів – прокуратура

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Чотири людини дістали травм на Херсонщині внаслідок російських обстрілів – прокуратура

Двоє жителів селища Білозерка Херсонського району, а також один житель міста Херсон та один житель міста Берислав Херсонської області постраждали внаслідок російських обстрілів в неділю, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури.

"Впродовж 15 листопада 2026 року російські окупанти здійснювали обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою артилерії та дронів різного типу. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждали чотири людини. Дві людини у Білозерці та по одній у Херсоні та Бериславі отримали травми через використання ворогом БпЛА", – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, виробничі приміщення, службовий та легковий автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Прокурори спільно зі слідчими проводять слідчі дії та документують наслідки чергового воєнного злочину.

Над матеріалом працювали:

Редактор · Політичні новини
#херсонська #постраждалі #обстріл
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