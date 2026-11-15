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Автоцентр зруйновано в Одесі під час атаки РФ, про постраждалих не повідомляється – обладміністрація

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Начальник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив про руйнування автомобільного центру та зернових складів, а також пожежі автомобілів внаслідок російської атаки в неділю.

"Одещина знову під масованою атакою ворога. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в різних районах області, у тому числі в Одесі. Зруйновано будівлю автомобільного центру, складські приміщення, у тому числі для зберігання зерна. Внаслідок атаки виникли пожежі, загорілися автомобілі", – написав Кіпер в Телеграм у неділю, не уточнивши, про який автоцентр йде мова.

За його словами, інформація про постраждалих внаслідок атаки наразі не надходила.

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Редактор · Політичні новини
#одеса #обстріл #руйнуваня #автоцентр
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